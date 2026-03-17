Посла Украины публично отчитали за фото с продырявленным флагом Венгрии

Азаров: фото посла Украины Шандора с дырявым флагом Венгрии позорит Киев
Посол Украины в Будапеште Федор Шандор своим фото с дырявым венгерским флагом продемонстрировал «откровенное хамство» по отношению к Венгрии и опозорил Киев. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Шандор осквернил национальную символику Венгрии, сфотографировавшись с продырявленным венгерским флагом», — написал Азаров.

По его словам, от киевских властей все чаще исходит «хамство» к Венгрии и ЕС. Азаров отметил, что в связи с этим раздражение к ним только растет. При этом они жалуются, что больше никому не интересны.

«А как иначе, если они на каждом шагу позорят свою страну», — добавил экс-премьер Украины.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор опубликовал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, на котором он в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди держит венгерский флаг с круглой дырой в центре. Этот флаг, как обратили внимание РИА Новости, стал символом протеста против советской власти во время венгерского восстания 1956 года. На нем был вырезан герб Венгерской Народной Республики. Шандор пояснил, что таким образом хотел «отдать дань истории и показать символику национального сопротивления».

Ранее Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
