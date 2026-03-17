Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Авербух о скандале с Галич: «Вызывает улыбку»

Фигурист Авербух заявил, что ему нечего сказать о скандале с Галич
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Фигурист Илья Авербух в беседе со «СтарХитом» удивился тому, что телеведущая Ида Галич вспомнила об их скандале на «Ледниковом периоде».

«Это просто вызывает улыбку. В данной ситуации вообще говорить не о чем», — заявил хореограф.

Авербух считает, что раскрытием конфликта Галич хочет привлечь к себе новую волну популярности. Он подчеркнул, что к старту съемок всегда «отсеивается» какое-то количество натренировавшихся участников. По словам шоумена, это нормально. Фигурист уверил, что Галич никто не выгонял — она имела возможность стать участницей последующих сезонов «Ледникового периода».

«Ида готовилась лет пять назад. У нас была подготовка, мы все готовимся к проекту. Потом ближе к съемкам уже принимают решение, кто идет дальше. Не было такого, что она уже участвовала в проекте, и тут с ней кто-то простился. Участия еще не было. А предварительные тренировки, возможность потренироваться со специалистом — это здорово, мне кажется», — заявил фигурист.

В марте Ида Галич заявила, что несколько лет назад ее пригласили на программу «Ледниковый период». Блогерша призналась, что два месяца упорно тренировалась ради съемок в шоу, однако в итоге не стала участвовать из-за конфликта с Ильей Авербухом.

Ранее мужу Арзамасовой провели операцию на глазах.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!