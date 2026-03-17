Авербух о скандале с Галич: «Вызывает улыбку»

Фигурист Авербух заявил, что ему нечего сказать о скандале с Галич

Фигурист Илья Авербух в беседе со «СтарХитом» удивился тому, что телеведущая Ида Галич вспомнила об их скандале на «Ледниковом периоде».

«Это просто вызывает улыбку. В данной ситуации вообще говорить не о чем», — заявил хореограф.

Авербух считает, что раскрытием конфликта Галич хочет привлечь к себе новую волну популярности. Он подчеркнул, что к старту съемок всегда «отсеивается» какое-то количество натренировавшихся участников. По словам шоумена, это нормально. Фигурист уверил, что Галич никто не выгонял — она имела возможность стать участницей последующих сезонов «Ледникового периода».

«Ида готовилась лет пять назад. У нас была подготовка, мы все готовимся к проекту. Потом ближе к съемкам уже принимают решение, кто идет дальше. Не было такого, что она уже участвовала в проекте, и тут с ней кто-то простился. Участия еще не было. А предварительные тренировки, возможность потренироваться со специалистом — это здорово, мне кажется», — заявил фигурист.

В марте Ида Галич заявила, что несколько лет назад ее пригласили на программу «Ледниковый период». Блогерша призналась, что два месяца упорно тренировалась ради съемок в шоу, однако в итоге не стала участвовать из-за конфликта с Ильей Авербухом.

