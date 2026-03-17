Экс-сотрудник научного центра Минобороны осужден за мошенничество на миллионы рублей

Начальника 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны РФ подполковника Евгения Лайко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа, приговорив к 11 годам колонии. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

Суд установил, что в 2020 году научно-исследовательским институтом были заключены многомиллионные контракты на разработку специальных программ и изделий, за исполнение которых отвечал Лайко.

В 2021-2025 годах подполковник получил взятки в особо крупном размере от директора ООО «НПП «Александр» за заключение контрактов, а также за общее покровительство при выполнении работ. Он также совершил многомиллионное хищение денежных средств.

Помимо лишения свободы, Лайко назначили штраф в размере 9 млн рублей, лишили воинского звания «подполковник» и государственных наград, а также конфисковали более 13,5 млн рублей.

