Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Экс-сотрудник научного центра Минобороны осужден за мошенничество на миллионы рублей

Экс-главу отдела зенитного вооружения МО РФ Лайко приговорили к 11 годам колонии
Shutterstock/FOTODOM

Начальника 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны РФ подполковника Евгения Лайко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа, приговорив к 11 годам колонии. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

Суд установил, что в 2020 году научно-исследовательским институтом были заключены многомиллионные контракты на разработку специальных программ и изделий, за исполнение которых отвечал Лайко.

В 2021-2025 годах подполковник получил взятки в особо крупном размере от директора ООО «НПП «Александр» за заключение контрактов, а также за общее покровительство при выполнении работ. Он также совершил многомиллионное хищение денежных средств.

Помимо лишения свободы, Лайко назначили штраф в размере 9 млн рублей, лишили воинского звания «подполковник» и государственных наград, а также конфисковали более 13,5 млн рублей.

13 марта бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее суд арестовал 32 млрд рублей «Южуралзолота».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
