Володин заявил, что Путин делал всё, чтобы не допустить украинского конфликта

Президент Российской Федерации Владимир Путин делал все, чтобы не допустить военного конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время своего визита на выставку, которая посвящена 10-летию создания Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США, Великобритания, Германия и Франция имеют «самое непосредственное отношение» к ситуации на Украине. По мнению Володина, если бы только не действия руководителей этих стран Запада, то украинского конфликта бы не было.

«Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить», — сказал он.

Как считает председатель Госдумы, «все это кровопролитие исключительно на совести и на руках» лидеров государств Европы, а также «киевского преступного режима», действующего исключительно в интересах зарубежья. Жители Украины «страдают и стали заложниками» президента страны Владимира Зеленского и его окружения, подчеркнул Володин.

«Чем быстрее» Россия наведет на Украине «порядок», «тем быстрее» живущие там люди «вздохнут с облегчением», резюмировал он.

8 марта Путин заявил, что кризис на Украине возник из-за того, что Запад поддержал государственный переворот в Киеве. По словам российского лидера, западные страны сегодня пожинают на Украине то, что посеяли.

Ранее Путин рассказал о причинах начала украинского конфликта.