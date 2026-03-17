Суд в Москве отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве блогера Лерчек

Арбитражный суд Москвы отложил на 31 марта рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы (ФНС) о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что перерыв необходим, чтобы налоговая служба могла проверить утверждение представителя Чекалиной о том, что ее задолженность по налогам 16 марта была полностью погашена.

Незадолго до этого издание Super писало, что долга в размере 175 млн рублей налоговых начислений по ИП у Чекалиной больше нет. Еще несколько дней назад долг числился в ФНС.

С борющейся с раком желудка Лерчек 16 марта сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее больная раком Лерчек отреагировала на решение суда о приостановке уголовного дела.

 
