В Магадане произошло землетрясение

Жители Магадана и близлежащих поселков ощутили подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 5,0 по шкале Рихтера, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале.

По его словам, землетрясение произошло в 12 километрах севернее поселка Клепка, очаг залегал на глубине 10 километров.

«Дальнейшие афтершоки не прогнозируются», — добавил он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, землетрясение произошло в 22:20 по местному времени (14:20 мск). Толчки ощущались в Магадане и на всей территории области, уточнили в ведомстве. В регионе на данный момент проводятся обследования жилого фонда, социальных объектов и объектов ЖКХ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

15 марта ощутимое землетрясение произошло на Сахалине. Подземные толчки силой от трех до четырех баллов ощутили жители нескольких сел. Эпицентр находился в пяти километрах севернее села Воскресеновка Тымовского района, очаг залегал на глубине в семь километров.

Ранее появились кадры извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч.