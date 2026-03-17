«Деньги не принесешь — на тренировку не выйдешь». Игрок «Ахмата» о правилах Черчесова

Игрок «Ахмата» Мелкадзе: Черчесов штрафует игроков за опоздания
Михаил Киреев/РИА Новости

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о правилах дисциплины в грозненской команде при главном тренере Станиславе Черчесове. Его слова приводит «Чемпионат».

«У нас была теория, Мансилья на неё опоздал на три минуты. Черчесов сказал: «Если перед тренировкой деньги не принесёшь — на занятие не выйдешь». Всё очень действенно и понятно», — сказал Мелкадзе.

В весенней части сезона «Ахмат» одержал победу над ЦСКА (1:0) и дважды сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1).
После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче грозненцы 21 марта дома сыграют с «Ростовом».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Ранее 62-летний тренер работал в сборной Казахстана, сборной России, «Ференцвароше», «Динамо» и «Спартаке».

Ранее экс-футболист московского «Спартака» призвал клуб назначить Черчесова на пост тренера.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
