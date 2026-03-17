Греф доложил Путину, что Сбербанк заплатит рекордные дивиденды за 2025 год
Александр Казаков/РИА Новости

Сбербанк заплатит рекордные дивиденды за 2025 год, которые составят 50% от чистой прибыли. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли - 1 трлн 706 млрд [рублей]. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды - 853 млрд», — отметил он.

По его словам, банку удалось удержать все основные параметры в рамках трехлетней стратегии, утвержденной советом директоров. Греф уточнил, что второй год стратегии показал рекорд за все время.

В планах Сбербанка на 2026 году нарастить чистую прибыль по отношению к 2025 году.

До этого Греф рассказал, что по итогам 2025 года Группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. Отмечается, что также в 2025 году компания выплатила акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов.

Ранее стало известно, что Сбер поддержит все предметы всероссийской олимпиады школьников.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
