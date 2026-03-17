В ЕК рассказали, в каком состоянии находится вопрос о 20-м пакете санкций против РФ

Представитель ЕК: вопрос о 20-м пакете санкций ЕС против РФ все еще заблокирован

Вопрос о 20-м пакете санкций против России остается заблокированным. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«По 20-му пакету новостей пока нет. Мы продолжаем работать», — сказала она.

По ее словам, вопрос о предоставлении кредита Украине на €90 млрд, который заблокировала Венгрия, требуя возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», может быть согласован до саммита ЕС 19-20 марта.

Проект 20-го пакета, представленный Еврокомиссией в феврале 2026 года, нацелен на борьбу с «теневым флотом» (предлагается внести в списки еще около 40 судов), ужесточение контроля над банковскими транзакциями и расширение запретов в сфере технологий и обороны. На заседании министров иностранных дел ЕС 23 февраля пакет был заблокирован из-за вето Венгрии при поддержке Словакии.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен разработать план «Б» для выдачи кредита Киеву и придумать, как обойти вето Венгрии.

Ранее Венгрия поставила условие ЕС по введению санкций против России.