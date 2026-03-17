Младшая сестра Димы Билана отказалась от его помощи в карьере: «Не хочу портить ей жизнь»

Певец Дима Билан рассказал «Газете.Ru» о карьере младшей сестры Анны. Он признался, что не помогает ей в музыкальных начинаниях, так как не хочет «портить ей жизнь».

На пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026» Билан отметил, что у Анны все хорошо и без его вмешательства.

«Все замечательно. Она ищет и протаптывает собственную дорогу. Она самостоятельная, но, если позвонит или что-то попросит, обязательно ей помогу, всегда так было. До определенного возраста я ее вел, до 28-30 лет. А сейчас я не хочу портить ей жизнь своей помощью. Человек должен сам находить пути, и она с этим согласна. Она инициатор этого», — поделился артист.

Сам же Билан пробует новые для себя жанры. Он рассказал, что недавно у него было выступление с классическим вокалом, после которого он задумался о работе с педагогом. Однако певец опасается, что, если погрузится в оперу, утратит эстрадную манеру пения.

«Когда ты занимаешься классическим вокалом, то тебе нужно находиться в этой позиции голоса постоянно. А поскольку я гастролирую и даю концерты с открытым звуком, для меня этот вопрос серьезный и сложный. Если начать заниматься классическим вокалом серьезно, то можно перестать петь фальцетные вещи, расщепления. Это все может уйти», — отметил Билан.

