В США увидели признак того, что Иран лишился большой части ресурсов

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу CNBC заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив.

«Вы уже видите, что танкеры начинают медленно проходить через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана», — сказал он.

По его словам, у американской администрации есть план на случай любых сбоев — от поставок удобрений до доставки топлива на Запад.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.