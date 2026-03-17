Женщина случайно узнала, что ее муж тайно работает донором спермы и стал отцом 10 детей

В Шотландии женщина заявила, что раскрыла двойную жизнь своего мужа после 20 лет брака. По ее словам, он на протяжении нескольких лет тайно занимался донорством спермы и мог стать отцом как минимум десяти детей, пишет Daily Record.

Жительница Эдинбурга рассказала, что случайно обнаружила у супруга подозрительный контейнер и документы с подробностями донорства. После этого выяснилось, что ее 45-летний муж, которого она называет Дэвидом, предлагал свои услуги в социальных сетях под разными псевдонимами.

По словам женщины, мужчина в течение примерно шести лет размещал объявления в группах, предлагая сперму потенциальным получателям, в том числе через так называемое «естественное оплодотворение».

Точное число детей, рожденных в результате таких действий, неизвестно. Сам мужчина заявляет, что их «менее десяти», однако его супруга считает, что реальная цифра может быть значительно выше.

Узнав о тайной жизни мужа, шотландка на несколько недель покинула дом, пережив сильный стресс. Позже она вернулась, и сейчас пара продолжает жить вместе, однако отношения серьезно подорваны. Муж проходит лечение и участвует в программе по борьбе с сексуальной зависимостью.

