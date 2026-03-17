В Госдуме рассказали об усилении ПВО после слов Шойгу об угрозе Уралу

Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности регионов. Речь идет об усилении средств противовоздушной обороны ВС РФ, а также об укреплении безопасности особо важных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что Украина теперь может бить по Уралу.

«Все, что делается на законодательном уровне и на уровне органов исполнительной власти, верховным главнокомандующим, все меры, которые необходимо предпринимать, предпринимаются в части усиления средств противовоздушной обороны, в части усиления охраны особо важных объектов, в том числе созданы подразделения, которые [находятся] при предприятиях особо важных», — отметил парламентарий.

Швыткин напомнил, что сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, особенно актуально обеспечение сплоченности населения.

«Сегодня вопрос стоит прямо: либо мы, либо они», — подытожил он.

17 марта Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе заявил, что ни один российский регион не находится в безопасности на фоне динамики развития средств поражения у Украины.

Первоочередными целями украинской армии являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса, добавил Шойгу.

Ранее ВСУ атаковали российский город, находящийся в тысяче километров от украинской границы.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
