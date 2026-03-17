Ученые выяснили, как картофель сможет расти на Луне

bioRxiv: земной картофель способен расти в лунном грунте
Картофель теоретически можно выращивать в лунной почве — но только при добавлении органического компоста. К такому выводу пришли исследователи из Орегонского университета, смоделировавшие условия лунного грунта в лаборатории. Работа опубликована в виде препринта на платформе bioRxiv.

Интерес к таким экспериментам связан с планами NASA по созданию долговременных лунных баз. Ученые рассматривают картофель как одну из перспективных культур: он богат калориями и питательными веществами и способен адаптироваться к различным условиям среды.

Чтобы проверить, сможет ли растение расти на Луне, космический биолог Дэвид Хэнди и его коллеги создали в лаборатории аналог лунного реголита — рыхлого пылевидного слоя, покрывающего поверхность спутника. Для этого они использовали смесь измельченных минералов и вулканического пепла, химически похожую на настоящий лунный грунт.

Реголит полностью лишен органических веществ, необходимых растениям. Поэтому исследователи добавили в него около 5% вермикомпоста — органических отходов, переработанных червями. В такой смеси картофель смог расти в течение почти двух месяцев, после чего ученые собрали клубни для анализа.

Исследование показало, что растения испытывали стресс: в их ДНК активировались гены, связанные с неблагоприятными условиями среды. Кроме того, в клубнях обнаружили повышенные концентрации меди и цинка, что потенциально может сделать такой картофель небезопасным для употребления.

При этом питательная ценность клубней оказалась сопоставимой с обычным картофелем, выращенным на Земле — результат, который удивил исследователей.

Ученые отмечают, что эксперимент не учитывал другие факторы лунной среды, такие как радиация и вакуум. В будущем они надеются провести подобные испытания на настоящих образцах лунной почвы, которые могут быть получены в рамках программы Artemis.

Сейчас исследователи уже начали новый этап работы: они планируют проверить, какие сорта картофеля лучше всего приспосабливаются к условиям, имитирующим лунный грунт.

