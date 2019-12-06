Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций — IPO. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории — $25,6 млрд.
Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций. Из них – две трети пришлись на институциональных инвесторов, а остальные на розничных.
Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, а в случае реализации полного опциона, стоимость размещения будет $29,4 млрд.
До этого рекорд первичного размещения акций принадлежал китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd. В 2014 году IPO принесло $25 млрд.
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