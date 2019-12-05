«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.

По словам Коболева, в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, повышение цен ожидает как Европу, так и Украину.

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

При этом он отметил опасность продолжения поставок российского газа без заключения контракта. По мнению Коболева, при таком сценарии Украину можно будет обвинить в краже газа и контрабанде.

Ранее стало известно, что действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

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