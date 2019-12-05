Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отвечая на вопросы в встречи с представителями телеканалов, рассказал о перспективах роста благосостояния россиян.
По его словам, реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев выросли.
«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс», — отметил Медведев.
Премьер отметил, что «плюс» будет «небольшой»— 0,2% - 0,3%».
Важнее то, как себя чувствуют россияне, подчеркнул Медведев.
Он отметил, что правительство изменило подход к поддержке граждан на адресный.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.
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