Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отвечая на вопросы в встречи с представителями телеканалов, рассказал о перспективах роста благосостояния россиян.

По его словам, реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев выросли.

«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс», — отметил Медведев.

Премьер отметил, что «плюс» будет «небольшой»— 0,2% - 0,3%».

Важнее то, как себя чувствуют россияне, подчеркнул Медведев.

Он отметил, что правительство изменило подход к поддержке граждан на адресный.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.

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