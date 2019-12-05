В США признались в неспособности остановить «Северный поток-2»

Сенатор-демократ Крис Мерфи засомневался, что американская сторона действительно может противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», пишет ФАН.

Ранее замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл заявил, что американской стороне удается замедлять возведение трубы «дипломатическими средствами».

Но Мерфи считает, что строительство газопровода уже не остановить. Он отметил, что необходимо, чтобы американский сенат побыстрее принял законопроект о «европейской энергобезопасности». Это документ должен помочь бороться с российским влиянием. На это из бюджета страны даже выделят $1 млрд.

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