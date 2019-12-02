Си Цзиньпин призвал позаботиться об экологичности «Силы Сибири»

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телемоста по открытию газопровода «Сила Сибири» призвал обеспечить при его эксплуатации безопасность, надежность и экологичность. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что старт работы газопровода является важным промежуточным результатом и началом нового этапа взаимодействия России и Китая.

По его словам, «Сила Сибири» должна усиливать социально-экономическое развитие тех регионов, через которые она проходит.

В связи с этим, он считает необходимым уделять большое внимание безопасности и надежности эксплуатации газопровода, а также его экологичности. Си Цзиньпин отметил роль бережного отношения к эксплуатации ресурсов в интересах экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития.

До этого поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали.