В акватории Дона столкнулись нефтяной танкер и сухогруз

В акватории Дона в Ростовской области столкнулись сухогруз «Мелита» и нефтеналивной танкер VF Tanker 14. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, оба судна получили повреждения. У танкера образовалась пробоина.

«Принято решение чинить пробоину на месте и продолжать движение», — сказал источник.

Известно, что на борту каждого судна находились команды по 12 человек.

Информации о пострадавших не приводится.

По данным ТАСС, сухогруз следовал из Туркменистана на Украину. Танкер направлялся из Туркменистана в Румынию с дизельным топливом на борту.