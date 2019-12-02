В акватории Дона столкнулись нефтяной танкер и сухогруз
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В акватории Дона в Ростовской области столкнулись сухогруз «Мелита» и нефтеналивной танкер VF Tanker 14. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как отмечается, оба судна получили повреждения. У танкера образовалась пробоина.
«Принято решение чинить пробоину на месте и продолжать движение», — сказал источник.
Известно, что на борту каждого судна находились команды по 12 человек.
Информации о пострадавших не приводится.
По данным ТАСС, сухогруз следовал из Туркменистана на Украину. Танкер направлялся из Туркменистана в Румынию с дизельным топливом на борту.