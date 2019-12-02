Стали известны регионы с наиболее высокими зарплатами

В 11 российских регионах по меньшей мере каждый десятый работник получает более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование.

Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где этот показатель равен 31,7%. Тройку лидеров замыкает Москва с результатом в 27,4%.

Магаданская область и Ненецкий автономный округ замыкают пятерку рейтинга. В них более 25% работников получают так называемую высокую зарплату.

Наибольшая доля высоких зарплат наблюдается в столице, а также в северных и дальневосточных регионах. Лидером стала Чукотка, где зарплату в размере более 100 тысяч получают 32% работников.

Уточняется, что доля жителей , чей ежемесячный доход ниже 15 тыс. руб., превышает 20%, в то время, как в прошлом году таких регионов было 59 по сравнению в текущим показателем по 25 регионам.

Заявляется, что разница между количеством высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников чувствительна.

До этого Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей.