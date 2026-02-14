Размер шрифта
Зеленского возмутил призыв Трампа быстрее заключить сделку по Украине

Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил на призыв своего американского коллеги Дональда Трампа быстрее заключить сделку для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Глава государства обратил внимание, что президент США говорит о необходимости пойти на компромиссы и «сделать шаги вперед».

«Мы пошли на множество компромиссов», — подчеркнул Зеленский.

13 февраля Трамп заявил, что украинский лидер должен предпринять усилия по достижению мирного соглашения. По мнению хозяина Белого дома, Зеленскому следует «двигаться к миру», так как для этого есть прекрасная возможность. Президент США подчеркнул, что Россия проявляет заинтересованность в заключении сделки и урегулировании конфликта.

Третий раунд переговоров Москвы, Киева и Вашингтона запланирован на 17–18 февраля и состоится в Женеве. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выбор швейцарского города обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Украина на переговорах в Абу-Даби договорились по одному вопросу.
 
