Обновленный Haval H9 вышел на рынок РФ

Motor: в России стартовали продажи обновленного Haval H9
Haval

В России начались продажи обновленного внедорожника Haval H9. Об этом сообщает журнал Motor.

«В базовой версии H9 обойдется в 4,7 млн рублей, в максимальном оснащении он стоит 5,2 млн рублей. Набор агрегатов прежний: турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом», — говорится в публикации.

По данным Motor, рамный внедорожник лишился хрома — решетка радиатора теперь серая, а расширители арок выполнены из неокрашенного пластика. В палитру добавили новый оттенок серого. Задний багажный бокс теперь открывается без брелока. В комплекте два смарт ключа и один механический.

В салоне изменений минимум: в частности, появился черный потолок. Основные доработки коснулись мультимедиа. Уже в базовой комплектации установлен сервис «Яндекс Авто» с голосовым управлением, доступом к картам, музыке и книгам, а также поддержкой беспроводных обновлений. Голосовой помощник от Great Wall понимает около 800 команд — с его помощью можно управлять климат-контролем, проекционным дисплеем и камерами кругового обзора. Кроме того, система получила функцию интеллектуального шумоподавления.

Ранее водителям рассказали, чем грозит РФ запрет на поставки BMW из Китая.
 
