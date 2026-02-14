Размер шрифта
Названа простая ежедневная привычка, улучшающая здоровье сердца и сосудов

ATVB: ночное голодание улучшает здоровье сердца и сосудов
Ivan Marc/Shutterstock/FOTODOM

Американские исследователи показали, что продление ночного периода без еды с учетом индивидуального режима сна может улучшить показатели сердечно-сосудистого и метаболического здоровья — без снижения калорийности рациона. РРабота опубликована в журнале Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology (ATVB).

В исследовании участвовали 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточной массой тела или ожирением — группой повышенного риска кардиометаболических заболеваний. Эксперимент продолжался 7,5 недели.

Участников разделили на две группы. В контрольной они придерживались привычного режима питания с ночным «голодным окном» 11–13 часов. В основной группе период без еды продлили до 13–16 часов и обязали завершать прием пищи минимум за три часа до сна. При этом калорийность рациона не менялась. Обе группы также приглушали свет за три часа до отхода ко сну, чтобы усилить циркадные сигналы.

«Синхронизация периода голодания с естественными циклами сна и бодрствования помогает улучшить согласованность работы сердца, обмена веществ и сна, которые совместно защищают сердечно-сосудистое здоровье», — пояснила первый автор работы, доцент кафедры неврологии Даниэла Гримальди.

По словам руководителя исследования, директора Центра циркадной и медицины сна Филлис Зи, важен не только состав и объем пищи, но и ее время: «Имеет значение не только то, сколько и что вы едите, но и когда вы едите относительно сна».

По итогам эксперимента у людей, которые прекращали есть за три часа до сна и удлиняли ночной перерыв в питании, зафиксировали улучшение ночных показателей давления и пульса и лучший контроль уровня глюкозы днем.

Во сне артериальное давление снижалось в среднем на 3,5%, а частота сердечных сокращений — на 5%. Более выраженный суточный ритм — когда днем сердце работает активнее, а ночью замедляется — считается маркером лучшего сердечно-сосудистого здоровья. Поджелудочная железа эффективнее реагировала на глюкозную нагрузку, что указывает на более стабильную выработку инсулина и снижение риска нарушений углеводного обмена.

Авторы подчеркнули, что почти 90% участников строго соблюдали режим, что делает стратегию потенциально удобной и доступной альтернативой медикаментозным методам профилактики.

Ранее была названа популярная пищевая добавка, снижающая агрессию на 28%.
 
