Рубио заявил о провале ООН на Украине

Рубио: ООН не смогла завершить войну на Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о снижении роли Организации Объединенных Наций в международной политике.

По его оценке, ООН не смогла добиться урегулирования конфликтов в секторе Газа и на Украине.

Рубио отметил, что организация не сумела положить конец боевым действиям на украинском направлении. Он подчеркнул, что переговорный процесс стал возможен благодаря лидерству США и взаимодействию с рядом партнеров.

По словам главы американской дипломатии, именно усилия Вашингтона позволили посадить стороны за стол переговоров.

На этом фоне стало известно, что США усилили давление на Украину, добиваясь уступок по Донбассу и проведения президентских выборов до 15 мая 2026 года. По данным источников The New York Times, в случае отказа Вашингтон может выйти из переговоров, тогда как Киев требует гарантий безопасности. Чего на самом деле хотят в США, как на это реагируют на Украине и что о переговорах говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» писала, почему Мединский вновь представит Россию на переговорах с Украиной.
 
