Назван неочевидный фактор повышения уровня холестерина в крови

Длительное воздействие шума дорожного движения в ночное время связано с изменениями уровня холестерина и других липидов в крови — факторов риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Университета Оулу. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

Исследование LongITools стало одним из крупнейших в этой области. В анализ вошли данные 272 229 взрослых старше 31 года из трех европейских когорт — UK Biobank, Rotterdam Study и Northern Finland Birth Cohort 1966. Уровень ночного шума у места жительства участников моделировали по национальным картам шумового загрязнения. Основное внимание уделялось именно ночным показателям, поскольку в это время люди наиболее уязвимы из-за возможных нарушений сна.

Образцы крови анализировали с помощью высокоточной платформы ЯМР-метаболомики, что позволило оценить 155 биомаркеров обмена веществ и проследить тонкие изменения в липидном профиле.

Выяснилось, что у людей, подвергавшихся воздействию ночного шума на уровне 55 децибел и выше, фиксировались более высокие показатели общего холестерина и LDL («плохого») холестерина, а также изменения в составе липопротеинов и жирных кислот. Для большинства показателей наблюдалась четкая зависимость «доза–эффект»: метаболические сдвиги становились заметны уже при уровне около 50 дБ и усиливались по мере роста шумовой нагрузки.

«Наши результаты показывают, что ночной транспортный шум может незаметно, но систематически влиять на метаболическое здоровье», — отметила ведущий автор исследования Иянь Хэ, докторант Университета Оулу. По ее словам, изменения у одного человека могут быть относительно небольшими, однако из-за того, что воздействию шума подвергаются миллионы людей, потенциальный эффект на уровне популяции может оказаться существенным.

Старший автор работы профессор Сильвен Себер добавил, что исследование дает биологическое подтверждение ранее выявленным связям между транспортным шумом и кардиометаболическими заболеваниями. «Это подкрепляет идею о том, что шум — не просто раздражающий фактор, а реальная проблема общественного здоровья», — подчеркнул он.

Авторы считают, что снижение ночного шума с помощью городского планирования, ограничения трафика и создания более тихих жилых пространств может стать частью стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Новые данные указывают на то, что воздействие шума способно влиять на метаболические процессы задолго до появления клинически выраженной болезни.

Ранее была названа скрытая опасность ожирения для мозга.