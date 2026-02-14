В Тверской области мужчина ранил дочь ножом за отказ налить ему спиртное

В Тверской области мужчина ранил ножом собственную дочь из-за выпивки, сообщили в полиции региона.

Житель Нелидова устроил поножовщину в собственном доме на улице Широкой. 62-летний мужчина выпил и поссорился с 31-летней дочерью.

«Отец требовал спиртное, а дочь отказалась наливать. Тогда раздосадованный мужчина схватил кухонный нож и поранил девушке лицо. Потерпевшая обратилась в больницу. После оказания медицинской помощи она сообщила о произошедшем в полицию», — говорится в сообщении.

Отца потерпевшей задержали, но позже отпустили под обязательство о явке. Подозреваемый объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

До этого пьяный отец выстрелил дочери в сердце после ссоры из-за Дональда Трампа. Спасти девушку не удалось. Позже мужчина заявил, что дочь сама хотела увидеть пистолет, однако знакомые пострадавшей отметили, что она была противницей оружия. Изначально произошедшее квалифицировали как несчастный случай, но вскоре удалось доказать, что действия отца были намеренными.

Ранее пьяная мать кидалась ножами в 12-летнего сына.