Рубио подтвердил необходимость участия США в переговорах по Украине до полного согласия РФ

Рубио: США продолжат работу по Украине до полного принятия условий Россией
Liesa Johannssen/Reuters

США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования ситуации на Украине до тех пор, пока они не будут приняты Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Мы продолжим предпринимать попытки», — сказал госсекретарь, комментируя возможность найти условия соглашения, приемлемые для обеих сторон украинского конфликта.

По его мнению, в ходе переговоров по украинскому вопросу удалось сузить перечень спорных тем, однако остались самые сложные вопросы.

США уверены, что решение конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым, подчеркнул дипломат.

Рубио также подтвердил проведение нового, третьего раунда переговоров по Украине 17 февраля.

Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и отметил, что стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением». Также он сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными — первом обмене за последние пять месяцев.

Ранее на Украине сообщили о динамике в мирных переговорах.
 
