Рубио рассказал о ходе переговорного процесса по Украине

Сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов до самых сложных, требующих ответа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

Дипломат пордтвердил новый раунд переговоров по Украине. Встреча состоится 17 февраля.

Рубио добавил, что состав участников новой встречи изменился. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении украинского конфликта.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и отметил, что стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением». Также он сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными, который состоялся впервые за последние пять месяцев.

Газета Politico сообщила, что члены делегаций России и Украины в ходе переговоров в ОАЭ якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня.

Следующие трехсторонние переговоры пройдут в Женеве.

