Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Егор Крид отсудил у Telegram-канала компенсацию за «Разговоры о важном»

Савеловский суд признал правоту певца Крида в деле об оскорблении
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Савеловский суд признал правоту российского певца Егора Крида в деле об оскорблении. Об этом сообщает mk.ru.

Певец требовал от одного из Telegram-каналов 4,5 миллиона рублей за оскорбление — в канале появилось сообщение о том, что он использовал свое выступление в рамках проекта классных часов «Разговоры о важном» в целях личного продвижения. Две инстанции отказали удовлетворять иск о компенсации морального ущерба, кассационный суд постановил, что нужна экспертиза, и вернул иск обратно в Савеловской суд. Издание уточняет, что в итоге Криду присудили меньшую компенсацию.

14 мая 2023 года один из популярных Telegram-каналов сообщил, что Егор Крид записал двухминутный видеоролик о том, что такое скам в интернете, для проекта «Разговоры о важном» и получил за это 4,5 млн руб.

Видео начинается со слов: «Не знаю, чему вас обучит это видео — скорее всего ничему». В нем Крид рассказал о том, что такое скам и как различать фейковую и правдивую информацию. Канал писал, что обучающий ролик занял одну минуту, а вторую певец якобы потратил на анонс своего концерта. Позже новость была удалена

Ранее Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!