Рубио высказался о разногласиях между США и Европой

Рубио: США хотят, чтобы страны Европы были сильными и могли выживать

США хотят, чтобы европейские страны были сильными и могли выживать. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио участникам конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.

По его словам, США верят в то, что Европа должна выжить, потому что Первая и Вторая мировые войны послужили для американцев постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете их судьба неразрывно связана и всегда будет связана с европейцами.

Госсекреатрь отметил, что разногласия Соединенных Штатов с Европой продиктованы обеспокоенность ее будущим.

Газета Financial Times сообщала, что европейские лидеры увидели в отказе Рубио от встречи по Украине в Мюнхене ослабление интереса США к вовлечению ЕС в урегулирование конфликта. Кроме того, СМИ отметило, что европейские чиновники нервничают в преддверии выступления Рубио на конференции, ожидая прояснения позиции президента США Дональда Трампа в отношении ЕС.

Ранее в Совфеде оценили разлад США и ЕС по Украине.