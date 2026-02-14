Гладков рассказал о ликвидации последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду

Гладков: в Белгороде есть проблемы со светом, отоплением и горячей водой

После ночного ракетного удара по Белгороду в городе наблюдаются перебои с электроэнергией, теплом, в некоторых домах нет горячего водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков также поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева и главу Башкирии Радия Хабирова за помощь жителям Белгорода.

По его словам, Соловьев предоставил региону 100 мини -АЗС, а из Башкирии в свою очередь прибыли 250 тепловых пушек. Кроме того, правительство РФ выделило региону дополнительные полмиллиарда рублей на приобретение 310 дополнительных генераторов, часть из них уже закупили, остальные будут поступать до 18 февраля, уточнил Гладков.

Глава региона также отметил, что окончательно масштаб причиненного ущерба от атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) можно будет оценить позднее.

Вечером 13 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела в городе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура: в ряде районов отключились электроэнергия, тепло и водоснабжение. Повреждения получили 29 квартир в пяти многоквартирных домах. Посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. В результате удара два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло.