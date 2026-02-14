Размер шрифта
Рубио заявил о бесполезности ООН в насущных конфликтах

Рубио: ООН обладает огромным потенциалом, но практически не играет никакой роли
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам не имеет ответов и практически не играет никакой роли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«ООН все еще обладает огромным потенциалом для того, чтобы быть инструментом, но мы не можем игнорировать то, что сегодня по самым насущным вопросам, стоящим перед нами, у нее нет ответов, и она по сути не играет никакой роли», — сказал дипломат.

По его словам, ООН не смогла урегулировать конфликты в Сектора Газа и на Украине. В ситуации с украинским урегулированием переговоры стали возможны благодаря США, подчеркнул высокопоставленный представитель Госдепа.

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала накануне, постпред США при ООН Майк Уолтц вручил голубую кепку с надписью «Сделаем ООН снова великой» главе евродипломатии Кае Каллас. Уотц заявлял в прошлом году, что Вашингтон задерживает финансирование ООН, так как ожидает реформирования организации.

В декабре прошлого года Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН. До этого о необходимости реформ в ООН заявили и страны — члены G4.

Ранее стало известно, что представителей ООН не позвали на первое заседание «Совета мира».
 
