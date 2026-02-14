Американские войска атаковали судно в Карибском море

ВС США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое якобы транспортировало наркотики, в Карибском море. Об этом на странице в социальной сети X сообщило Южное командование американских войск.

«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью ранения. Военнослужащие ВС США не пострадали, подчеркивается в публикации.

6 февраля американские войска ударили по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Операцию провели после подтверждения разведывательных данных. В ходе нее были ликвидированы два человека, предположительно, наркотеррористы.

В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии заявил, что армия страны собирается начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев. Как он сказал, ВС США намерены уничтожить всех торговцев запрещенными веществами. При этом операции на суше хозяин Белого дома назвал «легкой частью».

Ранее экипаж танкера, пытавшегося уйти от погони ВС США, нарисовал на борту флаг России.