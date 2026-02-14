Размер шрифта
«Никто не разбирается в фигурном катании»: российский комментатор о победе Шайдорова на ОИ

Комментатор Нагучев назвал безумным финалом победу фигуриста Шайдорова на ОИ-2026
Yara Nardi/Reuters

Футбольный комментатор Роман Нагучев в своем Telegram-канале назвал безумством исход личного турнира у мужчин на зимних Олимпийских играх — 2026, где победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

«Какой безумный финал фигурки! Еще одно подтверждение, что никто не разбирается в фигурном катании. Алга, Михаил!» — написал Нагучев.

Шайдоров в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Американский фигурист Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила провал Ильи Малинина на Олимпиаде.
 
