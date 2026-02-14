Размер шрифта
Ученые нашли новый способ борьбы с диабетом 2 типа

NatCom: иммунные клетки жира помогают в борьбе с диабетом
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Медицинского факультета Питтсбургского университета обнаружили неожиданный механизм, который может помочь в борьбе с инсулинорезистентностью и диабетом 2 типа. Оказалось, что ключевую роль играет особая популяция «полезных» иммунных клеток в жировой ткани. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин, — считается главным предшественником диабета 2 типа. Долгое время было известно, что избыток висцерального жира (окружающего внутренние органы) вызывает хроническое воспаление, которое и запускает этот процесс. Однако новые данные показывают, что в жировой ткани есть иммунные клетки, способные, наоборот, подавлять воспаление.

«Треть населения имеет избыточный вес или ожирение. В ближайшие годы именно ожирение станет драйвером роста хронических заболеваний, включая диабет», — отметил руководитель исследования, профессор кардиологии Партха Датта. «Наше открытие может стать ключом к обращению инсулинорезистентности вспять и лечению диабета 2 типа».

Речь идет о так называемых резидентных макрофагах — иммунных клетках, которые живут в ткани постоянно. В отличие от воспалительных макрофагов, они удаляют погибшие клетки, поддерживают здоровье тканей и подавляют избыточное воспаление.

Выживание этих клеток зависит от белка SerpinB2. Когда накапливается слишком много висцерального жира, воспаление усиливается, а уровень SerpinB2 резко падает. В результате резидентные макрофаги гибнут, воспаление нарастает, жировая ткань увеличивается, и чувствительность к инсулину ухудшается — формируется диабет.

В доклинических экспериментах на мышах с ожирением и инсулинорезистентностью ученые применили антиоксидантные добавки. Это позволило повысить уровень резидентных макрофагов и улучшить чувствительность к инсулину.

Теперь команда работает над созданием небольшой молекулы, способной повышать уровень SerpinB2 у людей. Предполагается, что такой препарат будет защищать «полезные» иммунные клетки, снижать воспаление и препятствовать прогрессированию диабета.

Ранее была названа скрытая опасность ожирения для мозга.
 
