Рубио назвал беспрецедентным масштаб массовой миграции на Западе

Рубио: массовая миграция на Западе беспрецедентная и угрожает обществу
Craig Hudson/Reuters

Массовая миграция на Западе имеет беспрецедентный масштаб и угрожает будущему стран региона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает нашему обществу, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа», — подчеркнул американский политик.

5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что программа депортации нелегальных мигрантов из страны сфокусирована лишь на совершивших тяжкие преступления. По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках».

Что касается стран Европы, то сенатор Александр Пушков ранее заявил, что Евросоюз остается «заповедником глобализации» и сейчас занимается «национальным самоуничтожением». По словам сенатора, после «повального увлечения» и «ослепления идеями и благами глобализации», большинство стран мира «вступили в эпоху национализмов».

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее в США расширили усилия по лишению гражданства иммигрантов.
 
