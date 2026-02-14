Размер шрифта
Названа простая ежедневная привычка, снижающая риск депрессии

EP: сокращение времени просмотра телевизора час снижает риск депрессии на 20%
Premreuthai/Shutterstock/FOTODOM

Сокращение времени, проведенного перед телевизором, может заметно снизить риск развития депрессивного расстройства — особенно в среднем возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Университета Гронингена. Работа опубликована в журнале European Psychiatry (EP).

Авторы изучили, как замена экранного времени другими видами активности влияет на вероятность развития депрессии. В отличие от предыдущих исследований, которые просто связывали сидячий образ жизни с психическими расстройствами, ученые проанализировали, что происходит, если телевизор сознательно «меняют» на спорт, сон или бытовые дела.

«Мы обнаружили, что сокращение просмотра телевизора на 60 минут в день с перераспределением этого времени на другие занятия снижает вероятность развития большой депрессии на 11%», — сообщила ведущий автор исследования Роса Палазуэлос-Гонсалес. По ее словам, при замене 90 и 120 минут риск снижался уже на 25,9%.

Самые выраженные результаты получили у людей среднего возраста. Замена одного часа телевизора в день другими активностями снижала риск депрессии на 18,78%. При замене полутора часов показатель уменьшался на 29%, а двух часов — сразу на 43%.

Почти все виды активности оказались полезными. Исключение составила лишь замена 30 минут просмотра на домашние дела — она не дала статистически значимого эффекта.

Зато замена получаса телевизора на спорт снижала риск на 18%. Физическая активность на работе или учебе уменьшала его на 10,2%, активный досуг или перемещение — на 8%, а дополнительный сон — на 9%. Во всех возрастных группах именно спорт показал наибольший защитный эффект.

В анализ вошли данные 65 454 взрослых участников нидерландского проекта Lifelines, у которых на старте не было депрессии. Наблюдение продолжалось четыре года. Участники сообщали, сколько времени они тратят на просмотр телевизора, спорт, физическую активность на работе, домашние дела, активное передвижение и сон. Диагноз большого депрессивного расстройства устанавливался с помощью стандартизированного клинического интервью.

Авторы подчеркнули, что полученные данные особенно важны для людей среднего возраста, когда риск депрессии начинает расти, а сидячий образ жизни становится привычным. Простое сокращение экранного времени и его замена движением может стать доступной стратегией профилактики психических расстройств.

Ранее ученые раскрыли природу феномена влюбленности в вымышленных персонажей.
 
