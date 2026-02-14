Размер шрифта
Александр Розенбаум заработал миллионы на пиве, но терпит убытки

Shot: компания музыканта Розенбаума «Арго» понесла убытки в 260 тысяч рублей
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Музыкант и предприниматель, народный артист России Александр Розенбаум заработал миллионы на производстве пива. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, компания 74-летнего музыканта выпустила в 2025 года объемы пива, которые принесли 36,6 млн рублей. Из них 3,2 миллиона — чистая прибыль.

В свою очередь, его компания по выпуску безалкогольных напитков «Арго», понесла убытки на 260 тысяч рублей.

Известно, что сам Розенбаум не употребляет спиртные напитки с 1992 года.

В январе стало известно, что Александр Розенбаум просит за частное выступление 9 млн рублей. При этом в гримерке Розенбаума должны быть: чайник с горячей водой, минеральная вода, бутерброды с сыром и колбасой, а также комфортный диван и кресло. Охрану артист не просит.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова за год стала выступать в 11 раз чаще.
 
