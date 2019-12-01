Bild: санкции против «Северного потока — 2» войдут в военный бюджет США

Соединенные штаты готовят санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание Bild со ссылкой на источники в американском сенате.

Отмечается, что сенаторы планируют введение санкций против европейских компаний, которые участвую в реализации проекта газопровода. Ограничения собираются ввести до 25 декабря, что объясняется сжатыми сроками из-за скорого окончания строительства.

При этом санкции против партнеров «Газпрома» должны быть введены в закон о военном бюджете США на 2020 год.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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