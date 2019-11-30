В Госдуме объяснили идею Украины по закупкам газа у России

Есть несколько объяснений того, почему украинская партия «Европейская солидарность» захотела внести в Раду проект постановления о запрете прямой покупке газа у России. Их перечислил RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Депутат считает, что, с украинской точки зрения, внесение постановления в Раду было бы логичным шагом. Ведь это будет выглядеть, как некое усиление своей позиции в переговорах с Россией по транзиту газа.

Однако Селезнев напомнил Украине, что такие методы не улучшат диалог с Россией.

«Россия всегда была за конструктивность», — пояснил он.

По его мнению, причинами внесения проекта может быть желание страны показать Евросоюзу, что с Россией тяжело вести переговоры. Также причиной может быть то, что власти будут использовать проект, как объяснение для украинцев.

«Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления», — заключил Селезнев.

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