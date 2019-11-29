Путин и Эрдоган откроют «Турецкий поток», подтвердили в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены вместе открыть газопровод «Турецкий поток» в начале января 2020 года. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Что касается «Турецкого потока», то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект..», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, открытие состоится после того, как будут завершены наземные работы на турецкой территории. Он также отметил, что продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2».