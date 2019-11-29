Россияне стали больше употреблять фастфуд

Россияне стали больше закупаться фастфудом, в период с января по октябрь 2019 года совокупный объем затрат жителей страны на данную продукцию вырос на 4%. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка, Delivery Club и «Платформы-ОФД», поступившем «Газете.Ru».

Как отмечается, размер среднего чека россиян в заведениях фаст-фуда вырос на 2% — до 240 рублей.

При этом больше всего на такую еду за один визит потратили в Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областях, в Москве и Приморском крае.

Самыми покупаемыми в фаст-фуд заведениях оказались кофе, чай, а также выпечка к ним.

По данным сервиса по доставке еды Delivery Club, средний чек заказов из бургерных за 10 месяцев 2019 года увеличился на 7% в годовом выражении — до 1 043 рублей, из пиццерий — на 5,6%, до 1 052 рублей, а из заведения быстрого питания широкого профиля — на 2,3%, до 738 рублей.

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