Рубль упал к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
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В начале торгов рубль незначительно падает к доллару и евро из-за дешевеющей нефти. Об этом гласят данные Московской биржи.
По данным на 10.04 по мск., курс доллара повысился на 4 коп. и составил ровно 64 рубля.
В свою очередь, евро вырос на 10 коп. до 70,44 руб.
Стоит отметить что цена на нефть Brent утром показала снижение на 0,3%. Ее стоимость — 62,81 доллара за баррель.
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