Reuters: Россия намерена обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК+

Москва намерена затронуть вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в России и в ОПЕК.

По данным агентства, для России действует параметр о газовом конденсате — это побочный продукт, который выделяется в том числе при добыче газа.

Известно, что для других стран-участниц Организация стран — экспортеров нефти это правило не включено. При этом в материале указывается, что Россия не выполняет свои обязательства перед ОПЕК в связи с тем, что в стране растет производство газового конденсата за счет открытия новых месторождений.

Источник Reuters уверен, что Москва поднимет вопрос конденсата на декабрьской встрече. По его мнению, Россия стремится к тому, чтобы «в ней видели производителя, полностью соблюдающего договоренности».

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