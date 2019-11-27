Греф высказался о недавней утечке данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф выступил во вторник с заявлением по поводу недавней утечки данных клиентов Сбербанка.

По его словам, «когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем».

«Я считаю, что это моя личная вина», - заявил Греф на встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

Глава Сбербанка рассказал, что злоумышленник готовил преступление в течение трех месяцев.

Следствием же всего произошедшего стало радикальное изменение концепции систем защиты, которые, по словам Грефа, должны быть внутри такие же надежные, как и снаружи.