Дагестан запустит скоростной пассажирский поезд до Баку в 2020 году

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Макет скоростного поезда на открытии информационного центра Высокоскоростной магистрали (ВСМ)... Макет скоростного поезда на открытии информационного центра Высокоскоростной магистрали (ВСМ)...
Макет скоростного поезда на открытии информационного центра Высокоскоростной магистрали (ВСМ)...
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Дагестан намерен запустить в 2020 году скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы республики Владимира Васильева.

Глава Дагестана отметил, что республика тесно сотрудничает с Азербайджаном, и намерена в дальнейшем предложить азербайджанским партнерам необходимые товары, в том числе сельхозпродукты.

«Сейчас у нас есть целый ряд проектов, и мы надеемся, что сможем сбалансировано в интересах соседей поставлять их на внешний рынок», — сказал Васильев.

В заключении он заявил, что в 2020 году ожидается открытие скоростного поезда Баку-Дербент-Махачкала, Махачкала-Дербент-Баку.

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