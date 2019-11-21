«Газпром» продаст на Московской бирже акции 3,5% акций компании

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Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома».

Учитывая стоимость акции «Газпрома» на закрытии торгов на Московской бирже, которая составляла 248,01 рубля, полный выставляемый на продажу пакет равен примерно 211 млрд рублей.

Уточняется, что заявки на покупку 850,59 млн акций российская компания будет принимать в промежуток времени с 10.00 до 17.00 мск.

Стоит отметить, что под контролем России находятся 38,37% акций холдинга через Росимущество. Другие 10,97% принадлежат АО «Роснефтегаз», а в руках АО «Росгазификация» находятся еще 0,89% акций газовой монополии.