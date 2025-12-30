Путин поздравил ряд лидеров и папу Римского с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендре Моди и папе Римскому Льву XIV. Его пожелания размещены на сайте Кремля.

Помимо этого, свое поздравления глава государства адресовал бывшим главам государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в своей поздравительной открытке для журналистов, что время в 2025 году, как никогда раньше, ускорилось и уплотнилось. Он пожелал представителям СМИ творить, быть счастливыми и побеждать каждый день.

28 декабря во время телефонного разговора президенты России и США обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался 1 час 15 минут и имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Ранее Путин обратился к россиянам перед Новым годом.