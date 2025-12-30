В день исчезновения семьи Усольцовых в тайге видели два вертолета

Охотовед заявил о двух вертолетах в тайге в день исчезновения Усольцевых

В тайге Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых видели два вертолета. Об этом рассказал красноярский охотовед, опытный таежник и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк в беседе с NGS24.RU.

«В день выхода семьи Усольцевых на маршрут в том районе было два вертолета. Это достоверно мне сообщили источники, которые работают в системе аэронавигации. Один из бортов был Robinson с посадочными полозьями, и его реально видели», — обозначил Беленюк.

Один из вертолетов был в непосредственной близости от того места, где стояла машина Усольцевых. По словам охотоведа, вертолет садился на дороге между двух деревень примерно в 4-6 километрах от места, где припаркована машина пропавшей семьи. Эксперт отметил, что для приземления в тех местах специально оборудованная площадка не требуется.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь приехали на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин 27 сентября. На следующий день семья ушла в поход к скальному массиву Буратино, после чего перестала выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело.

13 декабря СУ СК РФ по региону сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов и их дочери. Продолжаются допросы свидетелей и оперативно-розыскные мероприятия. По мнению спасателей, шансы на их обнаружение минимальны.

Ранее активисты рассказали, где будут искать семью Усольцевых.